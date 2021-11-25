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Число фишинговых атак в сфере онлайн-платежей перед "черной пятницей" утроилось

Эксперты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, а также не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Общее количество фишинговых атак в октябре 2021 года в сфере онлайн-платежей в преддверии сезона распродаж и "черной пятницы" по всему миру выросло на 208% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщила пресс-служба "Лаборатории Касперского".

"Общее число подобных угроз по всему миру увеличилось более чем в три раза с сентября по октябрь 2021 года, таким образом рост составил 208%", - уточнили в компании.

Всего эксперты компании в течение десяти месяцев 2021 года зафиксировали свыше 40 млн фишинговых атак на онлайн-магазины и финансовые организации.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что в рамках одной из таких схем мошенники мимикрировали под известный супермаркет и рассылали пользователям сообщения с предложением пройти опрос якобы для улучшения сервиса компании. За участие в опросе людям обещали призы, в том числе денежные.

"Злоумышленники всегда адаптируют свои схемы под актуальную повестку, поэтому старт сезона распродаж и "черная пятница" не стали исключением. Мы видим, что сегодня мошенники часто маскируются под страницы электронных платежей и онлайн-магазины. Чтобы убедиться в безопасности, проверьте, что сайт действительно принадлежит бренду: название адреса совпадает с официальным, а URL начинается с HTTPS", - приводятся в сообщении слова старшего контент-аналитика компании Татьяны Щербаковой.

Эксперты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, а также не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах, завести для онлайн-шопинга отдельную карту, а также установить суточные лимиты на снятие. Кроме того, нужно проверить на специальных сервисах информацию о домене, если онлайн-магазин неизвестный.

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