Kronospan направит около 60 млрд рублей на создание заводов деревопереработки под Калугой

ТАСС, 25 ноября. Австрийская группа компаний Kronospan поэтапно инвестирует порядка 60 млрд рублей в создание деревоперерабатывающих заводов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга" в Людиновском районе Калужской области. На предприятиях по выпуску древесностружечных панелей, бумажной и клеевой основы планируется создать около 400 рабочих мест, рассказал ТАСС заместитель министра экономического развития региона Семен Федотов в Москве в кулуарах регионального инвестбрифинга Американской торговой палаты в России.

"Группа компаний Kronospan у нас строит целый кластер по производству ДСП, МДФ. Достаточно многоэтапный проект, первый завод у нас открывается 10 декабря, последующие заводы по ДСП, бумаги-основы, клеевой основы будут [создаваться] постепенно. Совокупный объем инвестиций Kronospan составит порядка 60 млрд рублей", - сказал Федотов, не уточнив сроков реализации инвестпроектов.

Он также отметил, что суммарно на новых предприятиях планируется открыть около 400 рабочих мест.

Как сообщалось в феврале, Kronospan инвестирует в производство порядка 23 млрд рублей в рамках первого заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Калужской области. Данное соглашение позволяет компании получить гарантию неизменности налогового и таможенного законодательства и условий землепользования. Kronospan является резидентом особой экономической зоны "Калуга". Там ведется строительство заводов по производству древесноволокнистых плит, производству бумаги-основы из готовой целлюлозы. В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о размещении предприятия по выпуску древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит.

ОЭЗ "Калуга" представляет собой две расположенные в разных частях области площадки - в Людиновском и Боровском районах. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.