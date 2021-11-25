{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Kronospan направит около 60 млрд рублей на создание заводов деревопереработки под Калугой

Суммарно на новых предприятиях планируется открыть около 400 рабочих мест

ТАСС, 25 ноября. Австрийская группа компаний Kronospan поэтапно инвестирует порядка 60 млрд рублей в создание деревоперерабатывающих заводов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга" в Людиновском районе Калужской области. На предприятиях по выпуску древесностружечных панелей, бумажной и клеевой основы планируется создать около 400 рабочих мест, рассказал ТАСС заместитель министра экономического развития региона Семен Федотов в Москве в кулуарах регионального инвестбрифинга Американской торговой палаты в России.

"Группа компаний Kronospan у нас строит целый кластер по производству ДСП, МДФ. Достаточно многоэтапный проект, первый завод у нас открывается 10 декабря, последующие заводы по ДСП, бумаги-основы, клеевой основы будут [создаваться] постепенно. Совокупный объем инвестиций Kronospan составит порядка 60 млрд рублей", - сказал Федотов, не уточнив сроков реализации инвестпроектов.

Он также отметил, что суммарно на новых предприятиях планируется открыть около 400 рабочих мест.

Как сообщалось в феврале, Kronospan инвестирует в производство порядка 23 млрд рублей в рамках первого заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Калужской области. Данное соглашение позволяет компании получить гарантию неизменности налогового и таможенного законодательства и условий землепользования. Kronospan является резидентом особой экономической зоны "Калуга". Там ведется строительство заводов по производству древесноволокнистых плит, производству бумаги-основы из готовой целлюлозы. В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о размещении предприятия по выпуску древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит.

ОЭЗ "Калуга" представляет собой две расположенные в разных частях области площадки - в Людиновском и Боровском районах. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.

Теги
РоссияКалужская область
В Думу внесли законопроект о праве россиян судиться с теми, кто способствовал санкциям
Документ также позволяет подавать иски против тех, кто получил "необоснованные преференции или необоснованную выгоду от действия мер ограничительного характера, в том числе за рубежом"
Читать полностью