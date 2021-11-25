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Индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев возглавил совет директоров "Калашникова"

Как пояснили в Ростехе, на новой должности Оздоев займется решением стратегических задач компании, в том числе связанных с развитием производства
Председатель совета директоров "Калашникова" Бекхан Оздоев Пресс-служба Ростеха
Описание
Председатель совета директоров "Калашникова" Бекхан Оздоев
© Пресс-служба Ростеха

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев возглавил совет директоров Концерна "Калашников". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Ростеха.

"Соответствующее решение принято сегодня, 25 ноября, на заседании совета директоров компании", - сказали в госкорпорации.

Как пояснили в Ростехе, на новой должности Оздоев займется решением стратегических задач компании, в том числе связанных с развитием производства.

"Калашников" - гордость российской оборонки. Сегодня это не только стрелковое оружие, но и продукция гражданского, двойного назначения, востребованная в России и за рубежом. У компании сильный бренд, прекрасный коллектив, диверсифицированный продуктовый портфель. Словом, большой потенциал для дальнейшего роста. Наша задача - максимально использовать эти вводные и текущую конъюнктуру для усиления позиций "Калашникова" на российском и международном рынках", - приводит пресс-служба слова Оздоева.

Бекхан Оздоев в 2019 году был назначен советником первого заместителя генерального директора госокорпорации "Ростех". В этой должности курировал работу советов директоров компаний кластера вооружений. С августа 2020 года занимает должность индустриального директора Комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. В сферу ответственности Оздоева входит разработка и осуществление программно-целевого планирования, управление профильными промышленными активами, среди которых холдинги "Высокоточные комплексы" и "Спецхимия", концерны "Техмаш" и "Калашников".

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