Региональный фонд развития промышленности создают в Ингушетии

МАГАС, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии приняли решение о создании в республике первого регионального фонда развития промышленности (РФРП) для повышения инвестиционной активности в республике. Об этом на первом в Ингушетии бизнес-форуме "Маgas-2021" сообщил министр промышленности и цифрового развития региона Муса Плиев.

"Для развития промышленности региона и осуществления финансовой поддержки инвестиционных проектов создается новый для республики институт поддержки - региональный фонд развития промышленности. Его планируется зарегистрировать до конца текущего месяца, а конкурсный отбор на получение единой региональной субсидии на 2022 год будет проходить в второй половине декабря этого года. После капитализации по итогам конкурсного отбора уже во II квартале 2022 года фонд начнет осуществлять выдачу займов на реализацию инвестиционных проектов", - сказал Плиев.

По его словам, при прохождении конкурсного отбора капитализация регфонда республики будет осуществляется в соотношении 5/95, где 5% средств предоставляет бюджет региона, а 95% - федеральный бюджет.

"Поддержка инвестиционных проектов будет осуществляться путем предоставления займов по льготным ставкам, программы финансирования фонда позволяют получить до 50 млн рублей на заявителя со сроком до пяти лет. При выдаче займов фондом будет отдаваться предпочтение проектам, направленным на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств и производство экспортоориентированной высокотехнологичной продукции", - добавил министр.

Плиев пояснил, что создание регионального фонда также позволит заключить соглашение с федеральным фондом развития промышленности, что даст возможность осуществлять совместное финансирование проектов в рамках программ "Проекты развития", "Комплектующие изделия" и "Производительность труда" в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).

Федеральным фондом развития промышленности с момента создания выдано 937 займов в 72 регионах РФ, на сумму 210 млрд рублей.