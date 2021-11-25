ВЭБ.РФ прорабатывает льготы в финансировании "зеленых" инфраструктурных проектов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ прорабатывает меры поддержки качественных инфраструктурных проектов, льготное финансирование могут получить проекты, сертифицированные по системе IRIIS. Об этом сообщила заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Светлана Ячевская, выступая на конференции "Ведомостей" "ESG-инвестиции в России".

"Это могут быть и скидки за "зеленость", скидки за высокий ESG-рейтинг (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), скидки за качественный инфраструктурный проект (IRIIS). Скидки могут повлиять на определение индикативной процентной ставки для заемщика, который следует принципам устойчивого развития. Мы надеемся, что запуск национальной системы оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS позволит сделать инфраструктурные проекты в России соответствующими самым высоким стандартам качества и привлекательными для различных категорий инвесторов, что позволит увеличить объемы частных инвестиций в инфраструктуру, поможет государству видеть и поддерживать самые проработанные проектные инициативы, а также поспособствует достижению целей устойчивого развития ООН", - отметила Ячевская.

О системе IRIIS

В рамках стратегии ВЭБ.РФ и следуя международной повестке "Группы двадцати" по внедрению государствами принципов качественных инфраструктурных инвестиций, ВЭБ.РФ в 2020 году при поддержке Минфина России приступил к разработке Национальной системы оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS. Сертификация по системе IRIIS создана совместно с Национальным Центром ГЧП и международной инжиниринговой компанией "АИКОМ". С начала 2021 года тестирование системы проведено на реальных инфраструктурных проектах, к текущему моменту уже завершена оценка трех проектов в транспортной сфере.

"Параллельно с процессами апробации и доработки системы мы работаем с правительством, финансирующими, инфраструктурными и экспертными организациями, международными площадками, чтобы система IRIIS удовлетворяла требованиям всех возможных интересантов", - также пояснила Ячевская.

ВЭБ.РФ намерен завершить "обкатку" системы и с 2022 года осуществить ее полноценный запуск до конца 2021 года. Госкорпорация также намерена сформировать базу знаний для повышения качества подготовки и управления проектами и по формированию пула инфраструктурных проектных инициатив, соответствующих подходам инвестиционного сообщества к финансированию, которые включают факторы устойчивости и ESG, отметила Светлана Ячевская.