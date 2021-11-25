МИД Сербии назвал историческим российско-сербский газовый контракт

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Соглашение о поставках газа, которое заключили президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич, является историческим. Об этом заявил в четверг сербский министр иностранных дел Никола Селакович.

"Президент Сербии Александар Вучич заключил историческое соглашение о цене на газ с президентом России Владимиром Путиным, чем подтверждено взаимопонимание и дружба наших стран", - цитирует пресс-служба МИД Сербии слова министра.

"Сербия благодарна дружественной и братской России за заботу о сербских национальных интересах и готовности помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом", - отметил Селакович. Министр подчеркнул, что природный газ является условием дальнейшего прогресса для Сербии, Белград, по его словам, ценит понимание со стороны России и ее лидера. В то же время глава МИД Сербии указал на необходимость продолжения "внешней политики многовекторности".

Ранее в результате переговоров Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, "являются исключительными".