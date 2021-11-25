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Переговоры Путина и Вучича
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МИД Сербии назвал историческим российско-сербский газовый контракт

В результате переговоров президентов России и Сербии, цена на газ для республики сохранится на уровне в $270 на шесть месяцев

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Соглашение о поставках газа, которое заключили президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич, является историческим. Об этом заявил в четверг сербский министр иностранных дел Никола Селакович.

"Президент Сербии Александар Вучич заключил историческое соглашение о цене на газ с президентом России Владимиром Путиным, чем подтверждено взаимопонимание и дружба наших стран", - цитирует пресс-служба МИД Сербии слова министра.

"Сербия благодарна дружественной и братской России за заботу о сербских национальных интересах и готовности помочь в ситуации, когда весь мир столкнулся с энергетическим кризисом", - отметил Селакович. Министр подчеркнул, что природный газ является условием дальнейшего прогресса для Сербии, Белград, по его словам, ценит понимание со стороны России и ее лидера. В то же время глава МИД Сербии указал на необходимость продолжения "внешней политики многовекторности".

Ранее в результате переговоров Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, условия долгосрочного контракта на газ, предоставленные Россией Сербии, "являются исключительными".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПереговоры Путина и Вучича
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