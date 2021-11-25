Новый аэропорт в Тобольске заработает на полную мощность в течение двух-трех лет

ТАСС, 25 ноября. Открывшийся сентябре аэропорт Ремезов в Тобольске в Тюменской области заработает на полную мощность в течение 2-3 лет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы рейсы субсидируем, чтобы стоимость на билеты была конкурентоспособна. Мы уже открыли Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, ну, крупные города-миллионники, в том числе те города, где есть бизнес-интересы компании "Сибур", потому что большой оборот специалистов идет. Безусловно, нужно время, чтобы туристы привыкли, аэропорт заработал. Я думаю, что на это уйдет 2-3 года", - сказал он.

Моор добавил, что также к 2025 году дорога из Тюмени в Тобольск будет отремонтирована, что повысит ее безопасность. Сам Тобольск будет дальше реставрироваться, в том числе для привлечения туристов.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области.