В Ростовской области приступили ко второму этапу строительства Багаевского гидроузла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Второй этап строительства Багаевского гидроузла, призванного решить проблемы судоходства на реке Дон и нехватки воды в регионе, начался в Ростовской области. Госконтракт на строительство заключен с АО "Стройтрансгаз", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Заключен государственный контракт на строительство второго этапа Багаевского гидроузла. Цена контракта - 27,9 млрд рублей. Срок окончания работ - декабрь 2024 года. Генеральный подрядчик - АО "Стройтрансгаз", - говорится в сообщении пресс-службы.

Второй этап включает в себя устройство сооружений напорного фронта и руслового водохранилища. Как уточнили в правительстве региона, в 2021 году начнется разработка рабочей документации, строительство вахтового поселка и линии электропередачи. "Также планируется расчистить территорию строительства, подготовить временные подъездные дороги и перебазировать технику", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы правительства Ростовской области, работы в рамках первого этапа проекта завершены. "В левом рукаве Дона подготовлена судоходная прорезь для пропуска флота на период строительства, а также пропуска дополнительных расходов воды в паводок. Построена площадка под объекты производственного, служебно-технического и вспомогательного назначения. Готов причал для доставки основного объема строительных материалов водным транспортом", - пояснили в правительстве региона.

Планируется, что Багаевский гидроузел поможет решить проблему сохранения водных ресурсов Цимлянского водохранилища и нехватки воды в регионе. Кроме того, ожидается увеличение пропускной способности на всем протяжении магистральных водных путей до 25 млн тонн в год. Строительство Багаевского гидроузла входит в план по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса реки Дон.