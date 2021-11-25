ЮНЕСКО приняло первые глобальные этические стандарты в сфере искусственного интеллекта

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Государства - члены ЮНЕСКО одобрили первые в истории глобальные этические стандарты, касающиеся развития искусственного интеллекта. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-служба организации.

"Рекомендации призваны помочь использовать преимущества, которые искусственный интеллект дает обществу, и сократить риски, которые связаны с этими технологиями", - говорится в сообщении.

В ЮНЕСКО подчеркивают, что искусственный интеллект позволяет решать сложные задачи, стоящие перед обществом, в частности в лечении рака, борьбе с голодом и повышении эффективности распределения помощи нуждающимся странам. "Вместе с тем эти технологии создают беспрецедентные вызовы", такие как "угроза тайне частной жизни" и "опасность организации массовой слежки", отмечается в пресс-релизе.

В частности, рекомендации призывают компании и государства повысить эффективность защиты персональных данных. "Люди должны иметь возможность получить доступ и даже удалить записи их персональных данных", - зафиксировано в этических стандартах.

Еще одно положение рекомендаций касается запрета на использование искусственного интеллекта для организации массовой слежки.

Также документ содержит призыв активно использовать искусственный интеллект для борьбы с изменением климата. При этом сама работа искусственного интеллекта не должна наносить вред окружающей среде, речь идет, в частности, о сокращении углеродного следа и потребления энергии при работе таких систем.