Власти Тульской области одобрили заявку Wildberries на включение в резиденты ТОСЭР

ТУЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Инвестиционная комиссия правительства Тульской области на заседании в четверг одобрила заявку компании Wildberries на ее включение в состав резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Алексин", где за 24 млрд рублей планируется построить крупнейший в Центральной России складской комплекс. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

"25 ноября первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. На нем одобрили заявки компаний, желающих стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Алексин" и особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая". Ряды резидентов ТОСЭР пополнит компания "ВБ Алексин" (Wildberries)", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что компания планирует построить складской комплекс на 300 тыс. кв. м. Предполагается вложение более 24 млрд рублей и создание 15 тыс. рабочих мест.

В ОЭЗ "Узловая" компания "Хави Узловая" за 2,1 млрд рублей намерена возвести логистический распределительный центр, 85% его площади будут использованы под нужды действующего резидента ОЭЗ - компании "Маккейн фудс рус". Фирма "НПП "ЛИО-Продукт" направит 520 млн рублей на создание производства пригодных для продолжительного хранения продуктов питания, планируется открыть более 70 рабочих мест.

Также одобрена заявка специализированного застройщика "Мекко" на выделение без торгов земельного участка в поселке Барсуки городского округа Тула, где будут построены два восьмиэтажных трехсекционных дома общей площадью 15,5 тыс. кв. м. Квартиры в них получат более 430 детей-сирот.

Как сообщалось, российский онлайн-ретейлер Wildberries инвестирует порядка 30 млрд рублей в строительство региональных складов в Тульской и Самарской областях. Объект на территории ТОСЭР "Алексин" станет крупнейшим в Центральном федеральном округе. Запуск первой очереди ожидается в 2022 году. Логистический хаб в Самарской области начнут строить в 2022 году, его площадь составит 100 тыс. кв. м., он позволит создать 5 тыс. рабочих мест, в проект будет инвестировано 8 млрд рублей.