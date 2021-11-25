Сборка тракторов по соглашению СПИК 2.0 начнется в Чувашии в третьем квартале 2022 года

ТАСС, 25 ноября. Первые тракторы с мощностью двигателя 40-90 лошадиных сил по соглашению СПИК 2.0 будут собраны в Чувашии в третьем квартале 2022 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики по итогам совещания в Чебоксарах с участием заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова.

"Начиная с 3 квартала [2022 года] мы планируем начать собирать первые машины, а затем приступить к глубокой локализации. Для этого будет важно привлечь к проекту максимальное количество предприятий в регионе", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "МИГ "КТЗ" Андрея Водопьянова.

Водопьянов уточнил, что технические специалисты изучили на заводах Deutz-Fahr в Италии и в Турции используемые там технологии и оборудование и определяют, как их возможно применить в Чувашии. "Думаю, что эта работа завершится к концу первого квартала следующего года", - пояснил он.

По словам Водопьянова, после получения от итальянских партнеров всей технической документации она будет направлена на все предприятия, которые имеют возможность участвовать в изготовлении компонентов для производства тракторов. Он также добавил, что уже создана техническая группа, которая рассмотрела все возможные места размещения нового производства на территории завода "Промтрактор" и определила конкретную площадку.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации, на данный момент поставлены четкие цели и задачи по некоторым направлениям работы проекта СПИК 2.0. "Это тот амбициозный проект, который реализует концерн "Тракторные заводы" по развертыванию производства тракторов малого класса в сотрудничестве с иностранными партнерами. Кроме того, сегодня мы достаточно плотно с коллегами из ОАО "РЖД" и руководителем Горьковской железной дороги обсуждали вопросы, связанные с автоматизацией и локализацией электронной компонентной базы систем управления РЖД", - приводятся слова Морозова в сообщении.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по локализации концерном "Тракторные заводы" производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности был подписан в июле на международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге. Документ подписали министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, глава Чувашии Олег Николаев, на тот момент глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и генеральный директор концерна "Тракторные заводы", председатель совета директоров "Волжского комбайнового завода" Андрей Водопьянов.