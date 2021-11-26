Беспилотники с искусственным интеллектом будут следить за месторождениями в Сибири

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новые беспилотники ZALA Aero (ГК "Калашников") будут мониторить трубопроводы Самотлорского месторождения и Северной группы месторождений АО "Самотлорнефтегаз". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Это модернизированные беспилотники со специальным ПО, которое автоматически отслеживает изменения на местности и анализирует их с помощью искусственного интеллекта", - отметили в компании.

Для выполнения работ будут использоваться модернизированные беспилотные воздушные суда самолетного типа ZALA 421-16E HD с искусственным интеллектом на борту.

Нововведением на данном объекте станет применение специализированного программного обеспечения для автоматического выявления изменений местности, произошедших за различные периоды времени.

Работы стартуют в январе 2022 году и продлятся до конца 2024 года. Предполагается, что мониторинг позволит провести оперативную оценку состояния трубопроводов, неправомерных действий третьих лиц и выполнить другие задачи.

"Работы будут выполняться как со стационарной взлетной площадки на Самотлорском месторождении, так и с мобильных командно-диспетчерских пунктов", - добавили в компании.