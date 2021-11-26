{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Беспилотники с искусственным интеллектом будут следить за месторождениями в Сибири

Мониторинг позволит провести оперативную оценку состояния трубопроводов и выявить неправомерные действия третьих лиц

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новые беспилотники ZALA Aero (ГК "Калашников") будут мониторить трубопроводы Самотлорского месторождения и Северной группы месторождений АО "Самотлорнефтегаз". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Это модернизированные беспилотники со специальным ПО, которое автоматически отслеживает изменения на местности и анализирует их с помощью искусственного интеллекта", - отметили в компании.

Для выполнения работ будут использоваться модернизированные беспилотные воздушные суда самолетного типа ZALA 421-16E HD с искусственным интеллектом на борту.

Нововведением на данном объекте станет применение специализированного программного обеспечения для автоматического выявления изменений местности, произошедших за различные периоды времени.

Работы стартуют в январе 2022 году и продлятся до конца 2024 года. Предполагается, что мониторинг позволит провести оперативную оценку состояния трубопроводов, неправомерных действий третьих лиц и выполнить другие задачи.

"Работы будут выполняться как со стационарной взлетной площадки на Самотлорском месторождении, так и с мобильных командно-диспетчерских пунктов", - добавили в компании.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
"Известия": американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину "Спутник V"
Чтобы поехать из России в США, нужна виза, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо Соединенными Штатами, рассказал газете президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко
"Известия": американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину "Спутник V"
Читать полностью