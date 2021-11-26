Якутск получит в 2022 году партию автобусов в северном исполнении

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Партию из 90 автобусов в северном исполнении поставят в Якутск в марте 2022 года. Определено и цветовое решение: в мэрии выбрали автобусы красного цвета для лучшей видимости при сильных морозах и туманах, сообщил в пятницу ТАСС руководитель муниципального казенного учреждения "Организатор пассажирских перевозок" Александр Андросов.

"Автобусы планируем получить во второй половине марта 2022 года. Они будут в северном исполнении с дополнительным утеплением, красного цвета - так называемый транспортный красный применяется в Лондоне, Казани и во многих других городах. Он идеально подходит для условий зимнего Якутска с морозами под минус 50 и густыми туманами", - сказал Андросов.

На автобусы планируют нанести символическое изображение традиционного якутского календаря в форме круга. "Это перекликается с символикой 100-летия Якутской АССР, которое отмечается в 2022 году", - отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что парк общественного транспорта Якутска пополнится в 2022 году партией автобусов, работающих на газомоторном топливе. Власти планируют в ближайшие три-четыре года перевести на компримированный (сжатый) природный газ весь общественный транспорт Якутска.

В республике реализуется региональная программа по расширению использования газомоторного топлива на транспорте. Она предусматривает создание и расширение сети автогазозаправочных станций на территории региона за счет строительства станций и центров по переводу автомобилей на газобаллонное оборудование по всей территории республики, а также перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет уменьшить стоимость перевозок на 15-25%, снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду.