Алтайские депутаты приняли бюджет на 2022 год

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на очередном заседании в пятницу приняли во втором и окончательном чтении бюджет на 2022 году, увеличив его дефицит на треть - до 10,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с заседания регпарламента.

"Общий объем доходов краевого бюджета планируется в сумме 140,9 млрд рублей, рост к первоначальному уровню 2021 года составит 14%. Общий объем расходов краевого бюджета запланирован в объеме 151 млрд 294 млн рублей, дефицит - 10,3 млрд рублей", - сказал, представляя проект бюджета депутатам, министр финансов региона Данил Ситников.

Таким образом, по сравнению с первым чтением, в котором депутаты приняли бюджет в октябре, его дефицит вырос более, чем на треть. Увеличение произошло за счет трансфертов федерального бюджета. Изменения поддержали 44 депутата из 62, 19 проголосовали против.

"Бюджет подрос, существенно, на 6,8 млрд рублей по доходам ко второму чтению. Из них 6,5 млрд рублей трансферты из федерального бюджета, существенная доля - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации в размере 2 млрд рублей - на повышение оплаты труда с учетом повышения доходов по МРОТ, прожиточного минимума. Если мы говорим о росте доходов и расходов, то примерно на 7-10% по доходам и расходам у нас бюджет прирос. Дефицит закладывается предельный", - уточнил журналистам председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев, комментируя изменения.

Бюджет 2021 года на момент его окончательного принятия во втором чтении в ноябре 2020 года был утвержден с доходами на уровне 123,8 млрд рублей, расходами в 129,7 млрд рублей и дефицитом 5,9 млрд рублей.