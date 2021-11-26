Эксперты: прибыль российских банков в 2021 году достигнет рекордных 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль российских банков в 2021 году достигнет рекордных 2,5 трлн рублей. В 2022 году сектор может повторить этот рекорд, следует из аналитической записки рейтингового агентства НКР.

"Чистая прибыль российских банков в 2021 году достигнет рекордных 2,5 трлн рублей. Давление на прибыль в IV квартале может оказать отрицательная переоценка долговых бумаг, поддержат сектор высокие темпы роста ипотеки (26-27% по итогам года), необеспеченной розницы (19-20%) и кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ, более 20%). В 2022 году сектор может повторить рекорд чистой прибыли", - указывают эксперты НКР.

По мнению агентства, на стороне банков - дальнейшее увеличение кредитных портфелей и доли комиссионных доходов.

"Улучшить результат по сравнению с 2021 годом могут помешать ожидаемое повышение стоимости риска и снижение маржи", - отмечается в материалах НКР. Снижение стоимости риска в 2021 до менее чем 1% обусловлено роспуском резервов, сформированных в условиях острой фазы пандемии. По итогам 2022 года этот показатель может подняться до 1,2-1,5%, что соответствует уровню 2018-2019 годов. Новый виток повышения процентных ставок позволит банкам временно увеличить чистую процентную маржу (NIM), однако в 2022 году показатель вернется к уровню в 4,4-4,5% в результате удорожания стоимости фондирования.

"Подъем в основных кредитных сегментах замедлится в 2022 году вследствие роста ставок, ужесточения регулирования и высокой базы 2021 года, однако ни один сегмент не покажет сокращения портфелей. Драйверами рынка останутся ипотека и кредиты МСБ. Темпы прироста необеспеченной розницы могут сократиться вдвое", - указывают в НКР.

По данным ЦБ РФ, за 10 месяцев 2021 года прибыль российских банков превысила 2,1 трлн рублей. Регулятор ожидает, что к концу года этот показатель может достигнуть 2,5 трлн рублей.