На подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге планируют дополнительно выделить 229 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Дополнительно 229,1 млн рублей планируется выделить на подготовку к Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Средства пойдут на благоустройство объектов и капремонт системы освещения и зданий, сообщил в пятницу на согласительной комиссии заксобрания региона министр финансов области Александр Старков.

"По объектам Универсиады дополнительно предполагается [выделить] 229,1 млн рублей. В данном случае речь идет о капремонте системы освещения и зданий, а также благоустройстве крытого футбольного манежа "Урал", - сказал он.

Министр добавил, что 45 млн рублей выделят на ремонт дворца игровых видов спорта "Уралочка", 39,1 млн рублей - на строительство центра "Уральская футбольная академия". Соответствующие средства заложат в проекте областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей. Ранее сообщалось, что общий объем средств, которые выделят на подготовку и проведение Универсиады, составит 69,8 млрд рублей.