ВТБ оценивает прибыль от продажи акций "Магнита" в несколько десятков миллиардов рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Группа ВТБ оценивает прибыль от продажи около 17,28% акций "Магнита" в несколько десятков миллиардов рублей. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Сделка полностью закрыта, она денежная. Сейчас завершается перерегистрация прав и уже приходят денежные средства от покупателей этих акций. Эта сделка будет иметь несколько десятков миллиардов рублей чистого позитивного эффекта", - сказал Пьянов, уточнив, что группа не планировала эту сделку, когда ставила цель по прибыли на уровне выше 300 млрд рублей. При этом, по словам банкира, ВТБ не собирается "существенно менять" годовой таргет в связи с реализацией сделки.

"Мы и так оценивали [чистую прибыль] более чем в 300 млрд рублей, так и с этой сделки мы, к сожалению или к счастью, не перевалим 400 [млрд рублей, поэтому это будет все равно более 300 млрд рублей. Но эта сделка пойдет on top к нашему таргету, который у нас в прогнозах и головах был. Поэтому тот термин "больше 300" будет на несколько десятков больше, чем ранее нами предполагалось", - уточнил Пьянов.

ВТБ и "Магнит"

В феврале 2018 года ВТБ купил 29,1% акций "Магнита" у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. Совет директоров одобрил отставку Галицкого с поста гендиректора "Магнита". В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.

В ноябре 2021 года группа ВТБ объявила о продаже приблизительно 17,28% обыкновенных акций "Магнита". Приблизительно 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Цена одной акции составила 5,7 тыс. рублей. Тогда же сообщалось, что оставшиеся приблизительно 12,4% акций ретейлера будут проданы Marathon Group по той же цене.

Marathon Group основана в 2017 году, основная ее деятельность - стратегические инвестиции в ретейл, FMCG, инфраструктурные и иные проекты и последующее развитие этих активов. В настоящее время Marathon Group является акционером торговой сети "Магнит", крупнейшего франчайзи ресторанов быстрого питания KFC на территории России, компании "Деметра-холдинг" (объединяет крупнейшие инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики российского зерна), компании "Бентус Лаборатории" (выпускает продукцию под брендом Sanitelle).