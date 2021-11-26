Пекин заявил, что встреча глав правительств КНР и РФ нацелена на стабилизацию поставок

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Предстоящая видеовстреча премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и главы российского правительства Михаила Мишустина нацелена на стабилизацию глобальных цепочек поставок и восстановление мировой экономики. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Эта встреча придаст еще большую динамику экономическому развитию КНР и России, - заявил он на брифинге. - Она нацелена на повышение стабильности глобальных отраслевых цепочек производства и поставок, на восстановление роста мировой экономики".

По словам Чжао Лицзяня, это "важная площадка по продвижению прагматического сотрудничества между двумя странами и наращиванию взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере". "На этот раз встреча будет проходить в условиях пандемии коронавируса, когда международная экономика сталкивается с большими трудностями. Это важное мероприятие на высоком уровне", - добавил он.

Ранее китайский дипломат сообщил, что Ли Кэцян и Мишустин 30 ноября проведут 26-ю регулярную встречу на уровне глав правительств, которая состоится в формате видеоконференции.