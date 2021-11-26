Чубайс: энергопереход создаст в РФ через 10 лет новые отрасли с оборотом в $50 млрд

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Энергопереход создаст через десять лет в России новые виды бизнеса с объемами до $50 млрд годовых продаж. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в опубликованном в пятницу интервью организаторам конференции Российской ассоциации связей с общественностью.

"Я вижу до десятка отраслей, которых сегодня не существует и которые в течение ближайших 10 лет должны возникнуть в связи с большим энергопереходом и собственно в связи с ESG. Начиная с водорода, про который все говорят, и я глубоко убежден в том, что у России фантастические возможности. Включая регенеративное земледелие и завершая фантастическими возможностями, которые есть у российского бизнеса, связанными с улавливанием и хранением углерода, в том числе с технологиями захоронения углерода в действующих выработках - нефтяных и газовых. По всем этим направлениям пока нет почти ничего (с некоторыми исключениями). И по всем этим направлениям, по моему пониманию, через 10 лет у нас будут бизнесы точно с объемами $50 млрд годовых продаж", - сказал Чубайс.

По его словам, масштаб перемен с ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) сегодня таков, что впервые за тысячелетнюю историю бизнеса во главу угла ставятся не бизнес-цели, происходит слом столетних традиций. До сих пор все виды бизнеса ориентировались на финансовый результат.

"Что происходит сейчас? Происходит требование о том, что рядом с финансовой отчетностью возникает нефинансовая отчетность. Это означает, что доступ к финансам всех видов впрямую начинает зависеть от того, что у тебя с нефинансовыми результатами, с ESG. Это полный переворот сознания. Всем понятно, что он необратим, что мы лишь на стартовых шагах. И всем понятно, что движение дальше в эту сторону означает, что компании, не принявшие для себя эту идеологию, получают ограничения по доступу капитала, ограничения по кредиту и ограничения по росту. Или, говоря жестче, начинают умирать", - добавил Чубайс.

Он также отметил, что изменения выйдут за пределы экономики и коснутся жизни десятков миллионов людей и большинства бизнесов в стране и многого другого - масштабы этого события пока еще не все осознали.