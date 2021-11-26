Россельхозбанк прогнозирует рост экспорта вина из РФ по итогам года минимум на 30%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Аналитики Россельхозбанка ожидают увеличения экспорта вина из России по итогам 2021 года по сравнению с показателем за 2020 год как минимум на 30%, до $13 млн. Об этом говорится в сообщении банка.

"В течение 2016-2020 годов экспорт российского вина рос со среднегодовым темпом в 1% и достиг $10 млн. Но в 2021 году этот показатель может вырасти как минимум до $13 млн", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правления Россельхозбанка Ирины Жачкиной, которые приводятся в сообщении, для успешного наращивания экспорта вина нужные ресурсы у России есть: терруар, технологии и традиции виноделия. "В главных производящих регионах продолжается освоение участков для производства высококачественных вин. Так, за последние пять лет в России заложено более 25 тыс. га новых виноградников. Винодельни активно внедряют современные технологии. В то же время Россия обладает богатыми традициями производства вина, на базе которых можно строить маркетинговую стратегию, нацеленную на иностранного покупателя", - отметила Жачкина.

Как сообщили в Россельхозбанке, российские экспортеры увеличили поставки вина за восемь месяцев 2021 года до $7,2 млн, что на 54% выше результата за аналогичный период 2020 года. Статус главного импортера российского вина сохранила Украина, однако ее доля сократилась с 51% до 42%. В первую пятерку также вошли Китай (11%), Казахстан (9%), Южная Осетия (8%), Белоруссия и Латвия (по 7%).

Аналитики отметили, что экспорт вина вырос как по подавляющему большинству "старых" рынков, так и начался на новые, которых в 2020 году не было, - среди них Словения, Сербия, Бельгия, Уганда, Республика Корея, Бразилия, Финляндия, Армения, Швеция, Канада. При этом, по мнению экспертов Россельхозбанка, ближнее зарубежье остается главным потребителем по трем причинам: первая - историческая схожесть вкусовых предпочтений, вторая - удобная логистика, а третья - это практически непоколебимые позиции Франции, Испании и Италии в Европе, Чили и Аргентины в Америке, Австралии по периметру Тихого океана. Для дальнейшего роста экспорта российского вина наиболее перспективны Дальний Восток, Юго-Восточная Азия.

В Россельхозбанке добавили, что российским экспортерам предстоит "догонять" ближайших конкурентов в регионе: Грузию и Молдавию. Самым емким рынком Россельхозбанк считает Китай, заходу вина на который поможет общая высокая репутация российской продукции, которую закупает он.