Кабмин принял транспортную стратегию РФ до 2035 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

"Мы принимает транспортную стратегию", - сказал он. По словам премьера, этот документ "в полной мере учитывает все поставленные президентом задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей".

"Приоритет государства - повышение качества жизни граждан. Для этого будем активно развивать городской и пригородный пассажирский транспорт, чтобы люди как можно меньше времени тратили на дорогу домой или на работу, а поездки были комфортными и безопасными", - добавил Мишустин.

Он заметил, что Россия - "большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока". "Мы заложили в стратегию соответствующие ориентиры на десятилетний период, чтобы дорога "от двери до двери" между любыми двумя крупными городами не превышала 12 часов. Это также позволит поддержать и внутренний туризм", - указал председатель правительства.

Для этого, по его словам, "будет сформирована современная опорная транспортная сеть через всю страну, а также будут ускоренно обновляться инфраструктура и транспортный парк, прежде всего за счет отечественных моделей". "Будут построены высокоскоростные магистрали для автомобильного и железнодорожного транспорта. Предстоит и масштабное обновление аэродромной инфраструктуры, которое затронет свыше 100 аэропортов. Кроме того, перейдем к более активному использованию внутренних водных путей", - рассказал Мишустин.