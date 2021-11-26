МЭР: программа по развитию городов может увеличить бюджет развития регионов на 30%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Реализация стратегической инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения" может увеличить бюджеты развития регионов РФ примерно на 30%, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

"Общий доступный объем финансирования - это почти 1,5 трлн руб. При этом важно зафиксировать, что консолидированный бюджет развития регионов - это порядка 1,7 трлн руб. <…> Понимаем, что, конечно, эти 1,5 трлн руб. не будут использованы в один год. Это двухлетний, а скорее, трехлетний цикл. Таким образом, получается, что дополнительный ресурс к тем деньгам, которые у регионов и так закладываются в бюджеты, это порядка 30% к их бюджетам развития", - сказал Галкин.

Он отметил, что на текущий момент в рамках одной из ключевых мер регионального развития - бюджетного кредитования инфраструктурных проектов - были одобрены заявки от 80 субъектов на 473,7 млрд руб. из 500 млрд руб., заложенных в инициативу до 2023 г. При этом более половины средств (266 млрд руб.) будут вложены в развитие транспортной инфраструктуры, еще 146 млрд руб. - в инженерную инфраструктуру. По словам Галкина, общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты должен составить более 7,2 трлн руб., а их реализация позволит создать около 362 тыс. рабочих мест.

Механизмы стратегической инициативы

Замминистра добавил, что в стратегическую инициативу также заложен механизм, позволяющий направлять на развитие инфраструктуры средства, высвобожденные после реструктуризации региональных долгов и замещения коммерческих кредитов. Общий объем высвобождаемых средств оценивается в 628 млрд руб., а воспользоваться такой поддержкой могут 72 региона, уточнил Галкин. "По этому инструменту у нас на данный момент одобрена поддержка 316 проектов в 54 регионах. Общая сумма привлекаемых внебюджетных средств - 1,8 трлн руб. заявленных инвестиций. В ходе реализации проектов планируется создать порядка 82 тыс. рабочих мест, половина будет создана уже к 2024 году", - сообщил замглавы МЭР.

Еще одним инструментом развития городской инфраструктуры стали индивидуальные программы развития. "В 2020 году начали работу по поддержке 10 регионов с наиболее сложной экономической ситуацией. Несмотря на ковид и связанные с ним ограничения, в рамках программ в регионах уже создано порядка 8 тыс. рабочих мест и привлечено 21,6 млрд руб. инвестиций", - пояснил замминистра.

Кроме того, в рамках реализации инициативы Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство документ, предполагающий передачу до конца текущего года ВЭБ.РФ полномочий Фонда "Моногорода.рф" в связи с реформой институтов развития.

Замглавы МЭР РФ сообщил, что за 15 лет работы в особых экономических зонах (ОЭЗ) зарегистрировались более 920 резидентов, из которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. Всего за эти годы резидентами проинвестировано 630 млрд руб., создано 47 тыс. рабочих мест, резюмировал Галкин.