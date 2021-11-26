Минпромторг подготовил проект о балльной оценке локализации технологий водородных авто

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минпромторг подготовил проект постановления правительства, распространяющий балльную систему оценки локализации на технологии для водородных автомобилей, говорится в сообщении министерства.

"Министерство промышленности и торговли РФ разместило для общественного обсуждения проект постановления правительства РФ. Документ, в частности, предполагает создание дополнительных стимулов для локализации производства на территории России компонентов для водородных автомобилей", - отмечается в сообщении. Речь идет о таких компонентах, как инвертор, батарея, топливные элементы, системы циркуляции и подачи водорода, соответствующие датчики, блоки, баллоны и клапаны, пояснило министерство.

Ранее замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов говорил о планах внесения компонентов для создания водородного транспорта в балльную систему оценки локализации.

Также министерство предлагает ряд изменений по балльной оценке уровня локализации некоторых технологий и компонентов для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания - таких, как аудиосистемы, стартерные аккумуляторные батареи, стекла и т. д., а также предлагает ввести детализацию балльной оценки некоторых компонентов (двигатель, КПП, элементы тормозной системы, подвески и интерьера, электроники и др.). Это позволит более равномерно начислять баллы за локализацию этих технологий, считает Минпромторг.

Производство автомобилей, работающих на водороде, начнется в России в 2024 году, говорил летом в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. Серийный выпуск водородного коммерческого транспорта намечен на 2023 год, отмечал министр.