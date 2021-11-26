В Нижегородской области при поддержке ФРП запустили производство ноутбуков и планшетов

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Российский разработчик и производитель вычислительной техники "Рикор Электроникс" открыл в Арзамасе Нижегородской области производственный комплекс по серийному выпуску серверов, серверных платформ, систем хранения данных и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов. Инвестиции в производство, проектная мощность которого около 1 млн единиц продукции, составили 3,2 млрд рублей, из которых 236 млн рублей - льготный заем от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Инвестиции в строительство производственного комплекса, а также в закупку нового высокотехнологичного оборудования составили 1,2 млрд рублей, в разработку конструкторской документации и программного обеспечения - 2 млрд рублей. "Именно с интеллектуальной экономикой мы связываем будущее области, и сейчас заложен еще один кирпичик в основу для развития этой перспективной отрасли. Более 3 млрд рублей инвестиций вложено в проект, и очень приятно, что поддержку в виде льготного займа оказал Фонд развития промышленности. Для Арзамаса очень хороший вклад в социально-экономическое благополучие", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца, слова которого приводит пресс-служба фонда, отметил, что на организацию производства в Арзамасе фонд предоставил заем 236 млн рублей под 1% годовых. "Приобретенное на эти средства современное оборудование поможет предприятию ежегодно выпускать до 1 млн техники: ноутбуков, планшетов и серверов. Тем самым "Рикор" внесет свой вклад в снижение зависимости нашей страны от импорта электроники. Отмечу, что новый комплекс стал 400-м в общем списке открытых при финансировании Фонда развития промышленности производств", - приводятся слова директора фонда.

Большинство комплектующих, включая материнские платы, корпусы и блоки питания, компания производит самостоятельно. Уровень локализации составляет 50-70% в зависимости от вида изделия. В обновленном производственном комплексе предприятие будет выпускать серверы и серверные платформы с зарубежными процессорами Intel, AMD, а также отечественными "Байкал" и "Эльбрус". Кроме того, будут выпускаться ноутбуки на базе процессоров Intel и планшеты на базе отечественного процессора "Скиф" от другого заемщика ФРП - зеленоградского научно-производственного центра "Элвис".

Как рассказал ТАСС гендиректор "Рикор Электроникс" Андрей Шперлинг, на новом производстве создано более 100 новых рабочих мест, в дальнейшем планируется увеличить это число до 500 мест.

Заказчиками продукции на основе отечественного процессора станут крупные системные интеграторы. Они будут поставлять продукцию "Рикор" на госпредприятия, в основном подведомственные учреждения МВД, Минобрнауки и Минздрава. Заказчиками электроники на процессорах Intel и AMD станут компании коммерческого сектора.

О продукции предприятия

По данным пресс-службы ФРП, на предприятии наладили производство ноутбуков на процессоре Intel Core i3/i5. В пресс-службе отмечают, что по характеристикам изделия успешно будут конкурировать с зарубежными аналогами, их стоимость на 10-15% ниже, чем у азиатских производителей. Планшеты оснащены первым российским мобильным процессором "Скиф" представят в начале 2022 года, а серийный выпуск планируют начать во второй половине 2022 года.

Линейка выпускаемых серверов включает напольные, стоечные, промышленные, многонодовые серверные системы, серверы хранения данных на процессорах Intel Xeon Scalable 2-го и 3-го поколения. Они используются практически во всех отраслях экономики в качестве основы для решения базовых задач: обслуживания веб-сервисов, оснащения дата-центров и в качестве платформы для "1С".

О фонде

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.