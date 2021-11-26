Венгрия планирует запустить производство "Спутник V" с конца 2022 года

ОБНИНСК /Калужская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Венгрия планирует до конца 2022 года наладить производство российской вакцины "Спутник V". Об этом заявил во пятницу журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Мы планируем запустить производство "Спутника V" с конца 2022 года на нашем национальном заводе про производству вакцин", - сказал он.

Органы здравоохранения России и Венгрии 29 ноября начнут переговоры по применению "Спутника Лайт" в Венгрии.

"В понедельник начнутся переговоры между органами здравоохранения Венгрии и соответствующими российскими партнерами о применении вакцины "Спутник Лайт" в Венгрии", - сообщил министр.

Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Это произошло 21 января 2021 года. По сообщению Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который ссылается на данные независимого исследования в Венгрии, отечественный препарат продемонстрировал в этой стране эффективность на уровне 85,7% против заболеваемости COVID-19 и 98% - по защите от летальных случаев.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" и эффективен как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции.

Успех вакцинации населения Венгрии зависел от своевременного приобретения вакцин, в том числе "Спутника V".

"Сейчас я вам могу точно сказать, что успех вакцинации населения Венгрии зависел в большей мере от того, что мы вовремя приобрели вакцины. И мы смогли быстрее привить гораздо больше, поскольку у нас было значительно больше вакцин, чем у других стран. В январе [2021 года] мы заключили соглашение о закупке вакцины ["Спутник V"]. Поставки осуществлялись вовремя. Таким образом нам удалось гарантировать здоровье и жизнь 1 млн венгров", - сказал он.