На Невском ССЗ заложили два научно-исследовательских судна для Росрыболовства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Закладка килей научно-исследовательских судов "Профессор Анатолий Елизаров" и "Профессор Петр Моисеев" проекта 17 050, предназначенных для морских и океанических рыбохозяйственных исследований в разных климатических условиях, состоялась в пятницу на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Невский ССЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии закладки.

"Мы сегодня закладываем два научно-исследовательских судна, которые впоследствии, я очень надеюсь, станут одним из основных инструментов исследования Мирового океана. Нет сомнений в том, что они станут флагманами рыболовецкого флота и научных исследований в этой сфере. Они, насколько мне известно, имеют возможность ходить по всему Мировому океану, не ограничен их доступ ни в какие воды, и они соответствуют всем международным стандартам. И это, конечно, ставит наши суда, нашу науку в части рыбохозяйственного комплекса в один ряд со всеми основными странами, которые занимаются этим", - сказал на церемонии министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Как рассказал на церемонии глава Росрыболовства Илья Шестаков, рыбная отрасль не может функционировать без научного флота, поэтому закладка судов проекта 17 050 является важным событием. "Рыболовецкий флот сейчас работает на износ, поэтому для нас научный флот - это огромная составляющая всего комплекса", - отметил он.

Заказчик строительства - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Судам присвоены имена ученых и директоров института Петра Моисеева и Анатолия Елизарова. Ранее сообщалось, что цена контракта на строительство судов составила 5,89 млрд рублей.

Суда однотипны, ученые смогут работать на них как в тропических, так и в арктических условиях. Длина каждого судна составит около 60 м, ширина - 13 м, их ледовый класс - Ice 3. На судах будут оборудованы лаборатории, которые займутся различными видами исследований. Предусмотрены и дополнительные мощности для размещения нестандартных лабораторий со сменным оборудованием для разовых работ.

ВНИРО инициировало строительство судов с неограниченным районом плавания в рамках реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года.