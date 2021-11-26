Косметическая компания из России инвестирует более 4 млрд рублей в производство в Венгрии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Косметическая компания из РФ инвестирует более 4 млрд рублей в строительство завода на территории Венгрии. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Одно из самых крупных косметологических предприятий РФ построит завод на территории Венгрии. Инвестиции в размере 18 млрд форинтов позволят создать 200 рабочих мест", - сказал он.