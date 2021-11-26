Еврокомиссия с января 2022 года отменит запрет на экспорт вакцин от коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) с января 2022 года остановит действие механизма, запрещающего экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант.

"Еврокомиссия собирается заменить действующий до конца декабря механизм контроля за экспортом вакцин из Евросоюза новым инструментом. Производители вакцин больше не должны будут запрашивать разрешение на экспорт вакцин из ЕС. Прозрачность такого экспорта продолжит находиться под контролем посредством нового механизма мониторинга", - отметила она.

Еврокомиссия в конце января 2021 года одобрила в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Тогда ЕК подчеркивала, что "эта мера носит целенаправленный, соразмерный, прозрачный и временный характер". Кроме того, Еврокомиссия исключила из этой схемы поставки вакцин нуждающимся соседним странам.