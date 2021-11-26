Зеленский заявил, что Украина заинтересована в дальнейшем транзите российского газа

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Украина заинтересована в продолжении транзита природного газа из РФ. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский.

"У нас контракт до 2024 года, мы за продление транзита нашего газа", - сказал он. Президент напомнил, что ранее Киев выступил с предложением нарастить транзит газа через Украину со снижением стоимости транзитных поставок (на дополнительные объемы, которые превышают контрактные между "Нафтогазом" и "Газпромом"), однако "Россия на это не пошла". Зеленский также повторил официальную позицию Киева о том, что Украина не планирует возобновлять прямой импорт газа из РФ.

Зеленский заявил 22 октября агентству Bloomberg, что Украина предлагает "Газпрому", а также другим потенциальным транзитерам скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в год. Он подчеркнул, что "Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов".

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новой схеме "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию этой страны в ЕС было транспортировано 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.