Оверчук назвал торговые противоречия угрозами для восстановления мировой экономики

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Торговые противоречия и геополитическая напряженность являются серьезными угрозами для долгосрочного восстановления мировой экономики. Об этом говорится в стенограмме выступления вице-премьера РФ Алексея Оверчука на второй пленарной сессии 13-го саммита Форума "Азия - Европа" (АСЕМ), размещенного на сайте правительства.

"Серьезные угрозы для долгосрочного уверенного восстановления мировой экономики представляют множащиеся торговые противоречия на фоне обостряющейся геополитической напряженности", - сказал Оверчук.

Он отметил, что не допустить развития событий по негативному сценарию, чреватому разрушением целостности каркаса глобальных хозяйственных связей, можно только коллективными усилиями. "Одна из точек их приложения - это укрепление многосторонней экономической системы через восстановление дееспособности Всемирной торговой организации. Здесь нужно выработать объединительную повестку, искать разумные компромиссные развязки. Для России, у которой более 70% внешнеторгового оборота приходится на страны АСЕМ, - это безусловный приоритет", - заявил вице-премьер.

Оверчук добавил, что из-за продолжающихся вспышек коронавирусной инфекции восстановительные процессы в мире носят неравномерный, нестабильный характер. По его словам от COVID-19 страдает мировая транспортно-логистическая система. "Выручают маршруты сухопутной цепочки поставок между Азией и Европой через Россию. Существенно вырос объем железнодорожных перевозок: только из Китая в Европу и обратно за девять месяцев 2021 года по рельсам доставлено свыше 568 тыс. контейнеров - на 47 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Транзит по нашей территории становится все более удобным, быстрым и безопасным за счет внедрения технологий бесшовности и мультимодальности", - отметил он.