Эксперт: Россия за пять лет может догнать Германию по доле креативных индустрий в ВВП

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. России может понадобиться пять лет на то, чтобы доля креативной экономики в ее ВВП была сравнима с ситуацией в странах, где креативные индустрии развиты хорошо, считает директор "Роскультцентра" и глава фестиваля-форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова.

"В Китае доля креативной экономики в ВВП составляет 14%, в Корее, по-моему, 7-8%. <…> У нас существует разная аналитика, говорят, что сейчас у нас всего 0,2%, 0,6%. Некоторые аналитики говорят, что 4,6% и мы близки к Германии, но мне в это тяжело верится, поэтому я считаю, что если в ближайшие пять лет мы с вами дойдем реально до 4,6% доли креативного продукта в ВВП страны, мы будем все большими молодцами", - сказала она в пятницу на встрече со студентами сибирских вузов в рамках "Российской креативной недели - Сибирь" в Красноярске.

По мнению эксперта, для развития креативных индустрий необходимо наладить правовое регулирование сферы интеллектуальной собственности, а также создавать кластеры, которые будут предоставлять творцам льготные условия аренды и помощь в продвижении их продукта.

"Например, Берлин - мекка электронной музыки, он зарабатывает огромные деньги на электронной музыке, но 20% от этих денег - это музыканты из стран СНГ. Почему? Потому что здесь они могут просто играть и чуть-чуть зарабатывать на мероприятиях, а в Берлине они могут выйти на рынок, запатентовать свои биты, научиться продавать их. Наша задача, задача каждого [российского] региона - это создать рынки, чтобы можно было не уезжать из родного города, развивать свои компетенции здесь", - заметила Абрамова.

Фестиваль-форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит с 26 по 28 ноября в Красноярске. В его программе шесть лекториев, 12 пленарных заседаний и около 50 тематических сессий, посвященных креативным индустриям, бизнесу, государству, институтам развития и лидерам мнений.