Объем инвестиций в строительство восьми краболовов в Находке составил 13,5 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство восьми судов-краболовов на Находкинском судоремонтном заводе составил 13,5 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу оператор премии "Звезда Дальнего Востока", номинантом которой стала ГК "Антей", реализующая проект.

"Группа компаний "Антей" выполняет заказ на серию из восьми судов-краболовов. Общий объем инвестиций составляет 13,5 млрд рублей. На объектах задействованы 420 человек. Строящиеся суда будут работать на Дальнем Востоке (Охотское и Берингово моря) и на Северо-Западе России (Баренцево море)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию новых судов позволит планомерно заместить существующий флот на современные и технологичные краболовы, обеспечить комфортные условия труда для плавсостава, а также обеспечить высокое качество и эффективность работы краболовов.

Краболовы строятся в рамках реализации федеральной программы инвестквот. Три корпуса уже полностью подготовили для установки судового оборудования в ближайшее время.

Ранее в пресс-службе аппарата полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева сообщали, что восемь краболовных судов планируют построить на Находкинском судоремонтном заводе до конца 2024 года, что позволит обновить отраслевой флот. В 2020 году на воду спустили первый построенный в России по заказу ГК "Антей" краболов "Русь". Судно рассчитано на добычу и доставку краба в живом виде, как и восемь краболовов, которые сейчас строятся на заводе в Находке, "Русь" ведет промысел в Беринговом и Охотском морях.

Холдинг "Антей" - один из крупнейших в России по добыче и переработке краба и рыбы. Начав работу на Дальнем Востоке, "Антей" расширил регионы присутствия, став единственной в России компанией, осуществляющей добычу и переработку краба сразу в двух рыбохозяйственных бассейнах страны - Дальневосточном и Северном. В 2020 году компания инвестировала в пилотный проект по организации работы первого в Мурманске цеха по передержке живого краба и производству варено-мороженой продукции. Компания стала претендентом на получение премии "Звезда Дальнего Востока" в номинации "Стратегическое развитие", лауреатами которой становятся компании, осуществляющие значительный вклад в развитие Дальнего Востока.