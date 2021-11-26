Основные индексы на биржах в США падают на фоне сообщений о новом штамме коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись снижением основных индексов на фоне сообщений о появлении нового, потенциально опасного штамма коронавируса в Южной Африке, следует из данных торговой площадки.

В первые минуты торгов индекс S&P 500 опустился на 1,4%, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,3%, индекс Nasdaq - на 0,9%.

Стоимость январских фьючерсов нефти марки WTI опустилась на 7,05% до уровня $72,92 за баррель.

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила провести в пятницу экстренное заседание, на котором будут обнародованы последние данные о новом штамме, для обозначения которого в будущем может быть использована греческая буква "ню".

Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.