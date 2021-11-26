Цена проезда на канатной дороге курорта "Ведучи" в Чечне осталась на уровне прошлого года

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Стоимость проезда на канатной дороге и горнолыжном склоне чеченского курорта "Ведучи" осталась неизменной с прошлого года. Весь день катания взрослым гостям будет стоить 600 рублей, детям - 450 рублей, говорится в сообщении АО "Кавказ.РФ"

"Горный курорт "Ведучи" опубликовал тарифы на следующие 12 месяцев. Как и прежде, весь день катания взрослым гостям будет стоить 600 рублей, детям - 450 рублей. Тариф "Туристический" на один спуск и подъем - в 400 и 300 рублей соответственно. Такие цены зафиксированы до конца ноября 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

В зимний сезон гостям курорта доступно катание на самой протяженной искусственной трассе в мире, пластиковое покрытие которой позволяет кататься на лыжах и сноуборде в любое время года и вне зависимости от погоды.

"Также отдых на курорте можно совместить с экскурсиями по достопримечательностям Чеченской Республики: посетить Грозный, запланировать поездки к водопаду на Северном склоне курорта, к каскадам из Нихайлоевских водопадов, Ушкалойским башням, в древнее село Хой и к башням Тазбичи. При гостиницах работают ресторан, кинотеатр, спа, караоке, игровые клубы с Плэйстейшн и VR, лучный тир, бильярд. Готовится к открытию банный комплекс с бассейнами под открытым небом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, для детей в сезоне будет работать специальный горнолыжный склон с траволатором и всесезонная тюбинговая горка. Стоимость проживания в отелях при курорте также не изменилась по сравнению с предыдущим сезоном

Курорт "Ведучи" расположен в Чеченской Республике на склонах хребта Данедук. Сервис-центр и гостиницы размещены на южном склоне, на высоте 1540 м. Здесь же построена начальная горнолыжная инфраструктура: всесезонная трасса и кресельная канатная дорога. Основная зона катания будет расположена на северном склоне. До 2023 года оба склона соединит гигантская канатная дорога длиной 4,4 км, будут построены 15 км трасс на высотах от 2400 м над уровнем моря. Все трассы будут оборудованы системами искусственного оснежения.