В Чечне к 2030 году планируют в два раза увеличить выпуск продукции АПК

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют к 2030 году в два раза увеличить выпуск продукции агропромышленного комплекса за счет реализации 45 проектов. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев на стратегической сессии по развитию СКФО с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В рамках модели экономического развития Чеченской Республики к 2030 году планируется в два раза увеличить выпуск продукции АПК, более чем в 2,6 раза объем плодоовощехранилищ, в два раза площадь интенсивных садов и тепличных хозяйств, в 1,8 раза мощности по переработке мяса и более чем в три раза экспорт продукции АПК. В АПК запланировано к реализации 45 проектов на общую сумму 23,9 млрд рублей, будет создано 3,2 тыс. новых рабочих мест", - отметил Хучиев.

По его словам, развитие отрасли будет способствовать преодолению ключевых вызовов и проблем региона. "Ожидаемый рост численности населения на 13,3% к 2030 году и необходимость снижения безработицы на 83 тыс. человек до среднероссийского уровня формируют необходимость создания 219 тыс. новых рабочих мест", - сказал премьер-министр чеченского правительства.

В июле Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. По словам министра Максим Решетников, они представляют собой "дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста".