В Чечне планируют реализовать 25 проектов в сфере промышленности к 2030 году

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют к 2030 году в рамках модели экономического развития региона реализовать 25 проектов в сфере промышленности, которые позволят создать 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев на стратегической сессии по развитию СКФО с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В сфере промышленности в модель включены 25 проектов на общую сумму 67,5 млрд рублей и созданием 2200 новых рабочих мест. Планируется активное развитие промышленности строительных материалов, промышленной ОЭЗ "Грозный", строительство гидро и солнечных электростанций, строительство и реконструкция энергетической инфраструктуры", - отметил Хучиев.

По его словам, также в сфере транспорта и логистики включены четыре проекта на общую сумму 43,6 млрд рублей с созданием 680 новых рабочих мест. "Реализация мероприятий позволит реконструировать международный аэропорт города Грозного, восстановить разрушенные железнодорожные ветки", - добавил он.

В июле Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. По словам министра Максима Решетникова, они представляют собой "дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста".