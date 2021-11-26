Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра операторов рекламных данных

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор подготовил проект приказа об утверждении порядка ведения реестра операторов рекламных данных. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

"Приказываю утвердить прилагаемый порядок ведения реестра операторов рекламных данных. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года", - говорится в проекте приказа, размещенного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что включение и исключение сведений из реестра будет осуществлять Роскомнадзор. Реестровая запись будет содержать в себе в том числе наименование оператора рекламных данных, ФИО и должность юридического лица, наименование программного обеспечения, сведения о правообладателях программного обеспечения и т. д.

Кроме этого, определяется состав информации о распространенной в интернете рекламе, доступ к которой вправе получить рекламодатель, рекламораспространитель, оператор рекламных данных. В него входят сведения об объектах рекламирования, объемах показов рекламы, сроках ее размещения, информация о заключенном между рекламораспространителем и рекламодателем (или оператором рекламных систем) договоре.

Ранее газета "Известия" сообщала, что Единый реестр интернет-рекламы будет учитывать договоры на рекламную деятельность в Сети, заключаемые рекламодателями, рекламными агентствами и распространителями. Система будет хранить эти данные и при необходимости предоставлять их федеральным органам власти через личные кабинеты, а участники рынка смогут вносить данные в базу как самостоятельно, так и при помощи операторов рекламных данных.