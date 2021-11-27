Треть резидентов ТОР атомграда Северск начали производство высокотехнологичной продукции

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Шесть из 15 резидентов территории опережающего развития (ТОР) в закрытом атомграде Северск создали производства и приступили к выпуску продукции за два года существования ТОР, в частности созданы производства азотных удобрений, полимерных покрытий, нестандартизированного оборудования для атомной отрасли. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Сибирского химического комбината (АО "СХК", входит в структуру ТВЭЛ Росатома, градообразующее предприятие в Северске), куратор проектов резидентов в ТОР Андрей Галата.

"Шесть резидентов из 15 уже выпускают готовую продукцию по заявленным проектам. Остальные в стадии подготовки, закупки оборудования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полностью запустил производство удобрений резидент "ТомскАзот" - он заключил контракты на поставку своей продукции на год вперед, в связи с чем планируется расширение. Заработали линии Северского кабельного завода, который поставляет продукцию предприятиям Росатома и "Алросы", линии завода по производству полимерных покрытий с заданными свойствами компании "МК-Полимер" - они идут не только на рынок, но и для нужд других резидентов, например кабельного завода.

Кроме того, на модернизированном оборудовании производит свою продукцию "ВАБ-70" - первый резидент ТОР, который занимается поставками на СХК нестандартизированного машинного оборудования. ООО "ПСК "ТомБат" начал работы по восстановлению чугунных радиаторов отопления, компанией "Томпласт-ЛТД" запущено производство дефицитных плит из пенополистирола для теплых полов, которое призвано закрыть потребность на рынках Сибири.

Специализация северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, новые материалы, машиностроение и IT. Открытие ТОР "Северск" состоялось осенью 2019 года и предполагает создание более 1,5 тыс. рабочих мест и привлечение более 12 млрд рублей инвестиций благодаря тому, что резиденты получают налоговые льготы. Резиденты ТОР первые пять лет не платят налог на прибыль, имущество и землю. Компании, ставшие резидентами в первые три года после создания ТОР, 10 лет платят сокращенные - с 30,2% до 7,6% - страховые взносы. В настоящее время на территории зарегистрировано 15 резидентов.

Управляющая компания "Атом-ТОР" и власти региона разработали программу развития территории опережающего развития (ТОР) в закрытом городе Северске Томской области, согласно которому за восемь лет с 2021 года число резидентов превысит 50, а объем инвестиций увеличится в 9 раз - до 16,8 млрд рублей. Совокупный объем вложений в инфраструктуру территории для реализации плана должен составить 2 млрд рублей.