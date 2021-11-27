Государственный винзавод Севастополя вернет советскую рецептуру для части игристых вин

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. "Севастопольский винодельческий завод" планирует вернуть в производство узнаваемую линейку игристых вин, которая была популярна в предыдущие годы, но со временем перестала выпускаться, сообщил ТАСС директор предприятия Александр Васюков.

"У нас есть одна линейка (игристых вин), которая была ранее очень популярна. К сожалению, на сегодняшний день она незаслуженно забыта, однако потребители хотят эту продукцию увидеть снова. Уже отправили все необходимые документы в государственный орган "Роспатент", ждем ответа", - рассказал Васюков.

Он уточнил, что кроме создания новых линеек игристых вин, планируется еще одно расширение ассортимента - в ближайшие годы завод планирует запустить линейку тихих вин.

"Со времен Советского Союза в совхозе имени Полины Осипенко остались свободные территории под виноградники. В 2014 году совхоз был передан заводу. Раньше в цехе первичного виноделия, который расположен в Осипенко делали и виноматериалы для создания тихих вин, и коньячные спирты. Мы решили, что игристые вина - это хорошо, но нам стоит развивать и направление тихих вин, тем более, что виноматериал для них высокого качества", - пояснил собеседник.

Он также рассказал, что в ближайшие годы перед заводом стоит цель перейти на 100%-ное использование собственного сырья, на данный момент доля винограда собственного производства 20%, остальное закупается на других предприятиях. Площадь используемых виноградников около 700 га, потенциально могут быть освоены еще более 1000 га, однако земли давно не использовались, и перед высадкой молодой лозы понадобится трудоемкая подготовительная работа.

Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают около 20 виноделен, при этом терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия. Летом 2021 года одобрили заявку на создание в Крыму и Севастополе межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "МореАгроБиоТех", одним из ключевых направлений которого станут исследования и разработки в сфере виноградарства и виноделия.