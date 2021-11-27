Посещаемость туристических мест Татарстана превысила допандемийные показатели

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Музеи Татарстана смогли вернуть допандемийные показатели по туристическому потоку. В Свияжске и Чистополе фиксируют рост посещаемости, сообщило в субботу ТАСС руководство туристических объектов.

"У нас по сравнению с допандемийным периодом выросло количество посещений. То есть мы видим очевидный рост внутреннего туризма", - сказал директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин. По его словам, рост турпотока относительно 2019 года составляет порядка 25%.

Директор Чистопольского государственного музея-заповедника Александр Печенкин также прогнозирует превышение турпотока по итогам года относительно допандемийного периода. "Порядка 60 тыс. посетителей мы приняли в этом году. <…> В 2019 году у нас было порядка 61 тыс. И в принципе сейчас мы вышли на этот же показатель", - сказал Печенкин. Он отметил, что музей принял в этом сезоне 62 туристических теплохода. Сейчас активно приезжают туристы по "Пушкинской карте".

Заместитель директора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина рассказала, что за 10 с половиной месяцев 2021 года было принято более 400 тыс. туристов. "В прошлом году на этот период было чуть больше 170 тыс. человек. То есть даже больше чем в два раза увеличился поток по сравнению с прошлым годом", - сказала Сафина.

Показатели, по ее словам, практически вернулись к уровню 2019 года. "Мы считаем, что год достаточно успешно для нас прошел в плане посещаемости. Достаточно большое количество было заходов судов, теплоходов: 118 всего в этом году к нашему порту подошло, именно круизных теплоходов. Это Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань. То есть туристы были из разных регионов России", - сказала Сафина.

Число туристов, посетивших Татарстан в 2020 году, сократилось на 47% в сравнении с предыдущим годом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. За 2020 год республику посетили 1,9 млн человек. До пандемии в 2019 году турпоток в регион составлял 3,6 млн человек.