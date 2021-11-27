ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк станут исполнителями по размещению ОФЗ для населения

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк стали единственными исполнителями по размещению министерством финансов РФ в 2022 году облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации в субботу.

"Определить Банк ВТБ (публичное акционерное общество), публичное акционерное общество "Сбербанк России" и публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" единственными исполнителями осуществляемых Минфином России в 2022 году закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц", - говорится в документе.

Минфин начал выпускать ОФЗ-н в апреле 2017 года. Государство гарантирует инвесторам возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства.