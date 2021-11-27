Резидент ТОР "Бурятия" инвестирует 625 млн рублей строительство частного госпиталя

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Резидент Территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" - компания "Бурятский клинический госпиталь" - инвестирует 625 млн рублей в строительство крупного медучреждения, в котором будет работать отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Бурятии.

"Один из крупнейших частных госпиталей на Дальнем Востоке появится в Улан-Удэ, это будет многопрофильное медицинское учреждение с широким перечнем услуг. Общая площадь здания составит более 4,5 тыс. кв. м, в нем разместится единственное в Бурятии отделение вспомогательных репродуктивных технологий, хирургическое отделение, отделение нейрофизиологии", - сообщили в пресс-службе.

В марте 2020 года проект представили вице-премьеру - полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Тогда обсуждалась возможность оказания поддержки проекту со стороны государства. В декабре 2020 года проект получил статус резидента ТОР "Бурятия" и может пользоваться налоговыми льготами и административными преференциями.

"В настоящее время инвестор ожидает завершения экспертизы, после чего планирует сразу же приступить к работам, они должны быть завершены к 2023 году", - уточнили в пресс-службе.

ТОР "Бурятия" появилась в 2019 году, ее резидентами стали 12 компаний, которыми заявлены проекты с общим объемом инвестиций в размере 10,6 млрд рублей.