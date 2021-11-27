Около 400 предпринимателей из 50 регионов страны открыли бизнес в Заполярье

КИРОВСК /Мурманская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Около 400 предпринимателей из 50 регионов России переехали в Мурманскую область, чтобы открыть свои предприятия на севере. В Заполярье представителей бизнеса привлекают особые налоговые режимы, сообщил в субботу глава региона Андрей Чибис, выступая на пленарном заседании совета регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" в Кировске.

"Три режима: Арктическая зона РФ, ТОР "Столица Арктики" и наши льготы для малого бизнеса создают беспрецедентные, уникальные условия для экономической деятельности. Мы предоставляем "гектар Арктики", мы даем губернаторский стартап до 1 млн рублей. И мы подсчитали - у нас уже около 400 предпринимателей из 50 регионов страны переехали сюда, чтобы здесь развивать бизнес", - сказал Чибис.

Губернатор представил участникам заседания доклад "Мурманская область - флагман Российской Арктики", в котором рассказал о возможностях для развития бизнеса, существующих в области, а также отметил, что благодаря преференциальным налоговым режимам крупные компании стали активнее инвестировать в развитие своих производств в регионе. "Если посмотреть на динамику, у нас по итогам девяти месяцев более чем на 9% растут инвестиции. И эти проценты - к очень большой базе. Режиму АЗРФ только год, а сегодня уже 8 млрд рублей проинвестировано в рамках этого режима", - добавил он.

Эффективность инвестиционной политики в Мурманской области отметил и генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Игорь Носов, подключившийся по видеосвязи. По его словам, благодаря консолидации в регионе двух преференциальных режимов достигается максимизация эффекта по привлечению как крупных инвестиционных проектов, так и не менее важных с точки зрения социально-экономического развития региона проектов среднего и малого бизнеса.

Президент "Опоры России" Александр Калинин сообщил, что Мурманская область производит впечатление активно развивающегося региона. "Мы видим, что очень много внимания уделяется благоустройству, развитию крупных инвестиционных проектов. А там, где есть хорошая среда, есть деньги, там появляется и малый бизнес. Так, здесь, в Кировске, найден хороший баланс между крупным и малым бизнесом", - резюмировал он.

Об арктических преференциях

В Мурманской области действуют два преференциальных налоговых режимов. Один из них - это ТОР "Столица Арктики", которая является первой арктической территорией опережающего социально-экономического развития с налоговыми преференциями, действующими на Дальнем Востоке. Она создана на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Сейчас в регионе зарегистрированы девять резидентов ТОР с объемом инвестиций почти 100 млрд рублей. Второй - Арктическая зона РФ (АЗРФ). Проекты резидентов АЗРФ в Мурманской области реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.