Исследование: РФ выходила из ковидного кризиса, не снижая реальных зарплат в организациях

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Борьба с экономическими последствиями пандемии коронавируса велась в России без снижения реальных заработных плат в организациях. Это является историческим достижением, говорится в исследовании "Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года", подготовленного Институтом социальной политики НИУ ВШЭ.

"Что касается реальной начисленной заработной платы работников организаций, то по сравнению с предыдущим годом она не снизилась во II квартале 2020 г. (99,9%) и выросла в аналогичном периоде текущего года (105,5%). То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях - это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы", - говорится в исследовании.

Вместе с тем, исследователи ВШЭ говорят о снижении трудовых доходов в некорпоративном секторе. По их оценкам, в данном сегменте российской экономики во II квартале 2021 года в реальном выражении средний трудовой доход составил 82% от аналогичного уровня 2019 года. Падение трудовых доходов в этом сегменте "тянет вниз реальные денежные доходы населения", резюмируют аналитики.

Рост реальных располагаемых доходов

В исследовании отмечается, что после восстановительной динамики реальных располагаемых денежных доходов населения в I полугодии 2021 года, по итогам III квартала текущего года удалось превысить показатели аналогичного периода 2019 года. Рост денежных доходов населения был в частности простимулирован масштабными единовременными социальными выплатами семьям с детьми и пенсионерам, а доля социальных выплат в структуре денежных доходов в III квартале достигла максимального за последние годы значения - 23,1%.

Как следует из опроса, проведенного ООО "инФОМ" по заказу Банка России, почти 75% российских семей получили такие выплаты в III квартале, в том числе "школьную выплату" семьям с детьми 6-18 лет в размере 10 тыс. рублей на ребенка - 29%, выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей - 46%, говорится в исследовании. Согласно данным опроса, 85% получателей средств уже потратили их, в основном - на текущие расходы и подготовку детей к школе.

По информации аналитиков ВШЭ, в I полугодии текущего года начался процесс выравнивания отраслевых темпов роста зарплат. "В 2020 году особенно пострадали заработки в секторах экономики, связанных с оказанием услуг, предусматривающих личные контакты с потребителями. В первом полугодии 2021 года, напротив, в гостиничном бизнесе и предприятиях общественного питания номинальные зарплаты в среднем выросли на 117% (а только в июне 2021 года - на 130,1% по сравнению с июнем 2020 года); в секторе "спорт и развлечения" рост заработков в среднем в первом полугодии составил 112,7% (в июне 2021 года - 120,6% в годовом выражении). Кроме того, опережающими темпами росли заработки в строительстве - в первом полугодии в среднем номинальные зарплаты выросли на 114,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - уточняется в исследовании.

Снижение бедности

Снижение уровня бедности по итогам II квартала 2021 года (12,1% против 12,7% за аналогичный период 2019 года, по данным Росстата) было также существенно простимулировано социальными выплатами населению, считают в ВШЭ. По мнению исследователей, выплаты "не только компенсировали бедным коронавирусные потери доходов, но и позволили некоторым из них выйти из бедности".

Кроме того, аналитики Института социальной политики обращают внимание, что с 2021 года оценка величины прожиточного минимума осуществляются по новой методике, при которой величина прожиточного минимума приравнивается к доле медианного денежного дохода и остается фиксированной на протяжении календарного года. В этой связи для достижения национального целевого показателя социально-экономического развития по сокращению бедности в два раза к 2030 году по сравнению с 2017 года может быть целесообразным введение понятия "якорная бедность", когда "потребительский стандарт, положенный в основу определения прожиточного минимума, "ставится на якорь", а его стоимость для целей мониторинга прогресса в сокращении бедности ежегодно индексируется на индекс потребительских цен", считают исследователи.

Анализируя показатели безработицы в РФ, ученые подчеркивают, что восстановление доковидного уровня занятости и общей безработицы произошло во II квартале текущего года, тогда как численность зарегистрированных безработных в августе 2021 года продолжала превышать допандемийный уровень на 272 тыс. человек. При этом численность занятых на крупных и средних предприятиях по сравнению с предыдущим годом росла и в 2020 году, и в 2021 году, отмечается в обзоре. "Это означает, что общая численность занятых сокращалась и восстанавливалась в период пандемии за счет малого бизнеса", - резюмируют авторы исследования.