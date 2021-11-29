Детский технопарк "Мосгормаш" завоевал "бронзу" на международном конкурсе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Команда Upgrade Team из детского технопарка "Мосгормаш" заняла третье место по итогам состязания в категории от 14 до 18 лет на международном конкурсе NeuroTech CUP, который проводится среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщила в понедельник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"На конкурсе была высокая конкуренция - соревновались 85 команд из семи стран. Авторы 14 проектов стали финалистами. Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу два московских коллектива", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Конкурсанты презентовали проекты в области нейротехнологий и искусственного интеллекта для робототехнических систем, беспилотных аппаратов, нейрообразования, когнитивных и VR/AR-технологий.

Команда детского технопарка "Мосгормаш" представила свою разработку "Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде".

Проект Российского государственного социального университета "Нейромоделирование и исследование активностей головного мозга, протекающих при принятии решений" занял третье место в категории студентов-инженеров в возрасте от 18 до 30 лет.

Призовой фонд на дальнейшее развитие проекта составил $2 тыс. В жюри вошли представители международного сообщества NeuroTechX.

О технопарке

"Мосгормаш" - первый столичный детский технопарк, он открылся в 2016 году. Сегодня в Москве работает 19 детских технопарков. Они действуют на базе ведущих московских университетов, научных центров и предлагают 400 программ подготовки по 42 направлениям. В них создано 93 лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Ежегодно обучение в детских технопарках проходят более 100 тыс. юных москвичей.