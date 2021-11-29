"Автоваз" не намерен продавать автомобили с навязыванием допоборудования

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" отчитался перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России об отсутствии планов по реализации своих автомобилей с навязыванием дополнительного оборудования, сообщает пресс-служба ФАС.

"ФАС России запросила у АО "Автоваз" информацию о новых условиях реализации автомобилей. Производитель сообщил ведомству, что не планирует обязывать дилеров реализовывать автомобили Lada, навязывая дополнительные аксессуары. Также "Автоваз" заинтересован сохранить многообразие комплектаций автомобилей и их оснащение по желанию потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в "Автовазе" отметили, что намерены ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров с 1 декабря, однако они не будут исключать ранее существовавшие, отмечает пресс-служба ФАС.

"Дополнительно "Автоваз" сообщил, что информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей. В частности, о наличии у потенциального покупателя возможности получить исчерпывающую информацию о входящих в состав набора аксессуаров элементах для конкретной модели автомобиля и его стоимости до заключения договора купли-продажи", - добавили в пресс-службе ведомства.

ФАС намерена держать ситуацию на контроле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 15 ноября 2021 года цены на автомобили Lada в официальных прайс-листах автомобилей будут установлены с учетом стоимости дополнительных аксессуаров, напомнили в пресс-службе регулятора.