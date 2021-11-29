Посадочная площадка на севере Иркутской области может получить статус аэропорта

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Посадочная площадка в Усть-Илимске - крупном промышленном городе на севере Иркутской области - должна получить статус аэропорта в 2022 году, сообщил в понедельник журналистам глава региона Игорь Кобзев.

Власти рассматривают возможность открыть новые рейсы из Усть-Илимска, который сейчас имеет авиасообщение только с Иркутском.

Аэропорт в Усть-Илимске, где проживают более 80 тыс. человек, был построен в 1970 годах, в 1990-х его забросили, постройки и оборудование продали. В 2013 году аэропорт перевели в статус посадочной площадки, из 3 км взлетно-посадочной полосы в работе остался 1 км. В марте 2021 года власти Иркутской области сообщали, что намерены восстановить аэропорт.

"[Глава Росавиации] Александр Васильевич Нерадько подтвердил, что для того, чтобы провести аттестацию аэродрома в Усть-Илимске, он готов предоставить дополнительные финансовые средства для приобретения навигационного оборудования. В ноябре тестовые полеты были произведены. Аэродром получит свой статус в 2022 году. Мы ведем уже с компаниями переговоры для запуска рейсов по маршрутам, которые сегодня необходимы жителям Усть-Илимска: рассматриваем город Братск и Красноярский край", - сказал губернатор, отвечая на вопрос ТАСС.

Сейчас на посадочной площадке Усть-Илимска обслуживают небольшие самолеты Cessna-208В, Л-410, АН-28. Перевод в статус аэропорта даст возможность принимать и другие воздушные суда.

Губернатор также сообщил, что власти ведут переговоры с крупными компаниями на предмет выкупа ими малых аэропортов региона с целью инвестирования в их развитие. В частности, речь идет об аэропортах в Усть-Куте и Киренске. А компания "Русал", по словам губернатора, рассматривает возможность построить аэропорт в городе Тайшете, где возводит алюминиевый завод. Кроме того, планируется, что с 2022 года начнется федеральное финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы в городе Бодайбо, которая имеет грунтовое покрытие.

В Иркутской области пять региональных аэропортов и 40 посадочных площадок. Большинство из них находится в частной собственности. Их инфраструктура имеет высокий процент износа, а взлетно-посадочные полосы в некоторых аэропортах грунтовые. Это ограничивает возможности по приему воздушных судов.