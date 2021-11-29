"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в Новороссийске остановлена из-за продолжающегося шторма, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске шторм, начавшийся в пятницу, продолжается. На рейде четыре нефтетанкера (один недогруженный) и три под евродизель. По прогнозу погоды в ближайшие двое суток шторм не закончится, все работы прекращены", - сказал он.

В Усть-Луге и Приморске действует штормовое предупреждение, но работы идут по фактической погоде, отметил Демин.

Подошедший в Приморск танкер под отгрузку дизтоплива (aframax, 100 тыс. тонн, 29-30 ноября) не встает под погрузку, так как "оказались не промыты танки и идет процесс их отпаривания командой судна". Если работы по наливу не начнутся до 18:00, то позиция станет переходной на следующий месяц, добавил официальный представитель "Транснефти".

В порту Козьмино идет налив предпоследней позиции месяца, а лоцман уже высадился для швартовки на последний танкер ноябрьского графика, добавил Демин.

"Сдача в систему в целом идет по графику за исключением НК "Глобус", ограничивавшей сдачу в субботу и воскресенье на узле 1519. Поставки на НПЗ идут по плану", - заключил он.