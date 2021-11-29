Правительство одобрило выделение средств на молочные и овцеводческие фермы 33 регионам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство одобрило выделение средств 33 регионам РФ на возмещение части затрат по вводу в эксплуатацию молочных и овцеводческих ферм, а также хранилищ и селекционно-семеноводческих центров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

"Проектом распоряжения предлагается выделить средства бюджетам 33 субъектов Российской Федерации, имея в виду, что выделение денег позволит обеспечить ввод в эксплуатацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) общей мощностью не менее 56,8 тыс. скотомест, хранилищ общей мощностью не менее 195 тыс. т единовременного хранения, овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления общей мощностью не менее 25 тыс. скотомест и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве общей мощностью не менее 70 тыс. т семян", - отмечается в сообщении.

Кроме того, правительство одобрило выделение средств 13 регионам на возмещение части затрат по созданию и модернизации молочных ферм общей мощностью не менее 10,8 тыс. скотомест и хранилищ общей мощностью не менее 17,3 тыс. т единовременного хранения. Также было одобрено выделение Минсельхозу средств на возмещение затрат производителям, осуществляющим разведение и содержание молочного крупного рогатого скота. "Проект распоряжения направлен на сохранение численности поголовья молочного крупного рогатого скота в 2021 году в количестве не менее 2 124,1 тыс. голов в хозяйствах, получивших иные межбюджетные трансферты, в связи со значительным удорожанием кормов", - отмечается в сообщении.