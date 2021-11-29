Правительство одобрило наделение Россельхознадзора правом контроля за ветпрепаратами

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрил наделение Россельхознадзора правом контроля производства ветеринарных препаратов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

"Проектом постановления в положение вносятся изменения, предусматривающие, в частности, корректировку наименований соответствующих видов контроля (надзора) в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению федерального государственного лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения, по установлению порядка представления, состава и объема сведений о сериях, партиях лекарственных средств для ветеринарного применения, поступающих в гражданский оборот", - отмечается в сообщении.

В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме ввода лекарств для ветеринарного применения в гражданский оборот на территории РФ. Согласно закону, производитель лекарства для ветеринарии должен представлять в уведомительном порядке в Россельхознадзор документы, подтверждающие соответствие качества препарата требованиям, установленным при его госрегистрации. Эти документы он будет предоставлять перед вводом в гражданский оборот каждой серии произведенного или ввезенного в РФ лекарства, кроме иммунобиологических средств. Если речь идет о препаратах, которые вводятся в оборот впервые, то в Россельхознадзор также должны быть представлены протоколы испытаний на соответствие серии лекарства показателям качества.